Amiral Turgut Reis\'in Ölüm Yıldönümü Etkinlikleri

(MUĞLA) - Amiral Turgut Reis, ölümünün 459. yılında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle anılacak.
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 23 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Karabağ Mahallesi Turgutreis Heykeli önünde "Amiral Turgutreis'i Anma Töreni" yapılacak. Aynı gün saat 21.00'de ise Turgutreis Atatürk Meydanında AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı Bandosu tarafından "Amiral Turgutreis'i Anma Konseri" düzenlenecek.
Turgut Reis'i anma etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Karaburun, 23 Haziran Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Turgutreis Limanı'nda ziyarete açılacak.
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