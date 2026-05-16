Amsterdam'da Nekbe Yürüyüşü Düzenlendi
16.05.2026 19:29
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde, İsrail'in 78 yıl önceki Filistin suçlarına karşı anma yürüyüşü yapıldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Nekbe'nin 78. yılını ve İsrail'in işlediği soykırımı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda toplandı.

Konuşmacılardan Mohammed Kotesh, Nekbe'nin adaletsizliğin başlangıcı olduğunu ve bunun halen sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım, bir istisna değildir. Bu devam eden Nekbe'nin en kanlı bölümüdür. İşgalci hala aynı doktrini kullanmaktadır. Öldürme, sindirme ve sürgün. Nekbe, ancak tam geri dönüş sağlandığında, savaş suçluları hesap verdiğinde ve haklar iade edildiğinde sona erecektir. Her meydanda sesinizi yükseltin, adalet talep edin ve asla vazgeçmeyin. Adaletsizlik karşısında susmak, suça ortak olmaktır."

Göstericiler, "78 yıldır Nekbe, soykırım, yerinden edilme ve işgal", "Özgür Filistin" ve "İsrail'in cezasızlığına ve Avrupa'nın suç ortaklığına son ver." yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının ve Filistinlilerin topraklarına dönüş mücadelelerini sembolize eden anahtarların taşındığı gösteride, "Özgür Filistin", "Bibi, Hitler'den farkın yok, sadece isimleriniz farklı" ve "İsrail, Orta Doğu'dan defol" sloganları atıldı.

Göstericiler, konuşmaların ardından yürüyüş yaparak, Dam Meydanı'na geri döndü.

Meydana ulaşan göstericiler, İsrail bayrağı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir'in fotoğraflarını asarak, bayrağa ve söz konusu fotoğraflara ayakkabı fırlatıp protesto etti.

Göstericiler daha sonra Ben-Gvir'in fotoğrafını sembolik olarak bir idam sehpasına astı.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

