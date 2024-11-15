Amsterdam'dan Gazze'ye Soykırım Uyarısı - Son Dakika
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Amsterdam'dan Gazze'ye Soykırım Uyarısı

Amsterdam Belediye Meclisi, Gazze'deki 'somut soykırım tehdidi' uyarısını kabul etti.

15.11.2024 00:16
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Hollanda'da Amsterdam Belediye Meclisi, Gazze'deki duruma ilişkin "yakın ve somut bir soykırım tehdidi" uyarısı yapan önergeyi büyük çoğunlukla kabul etti.

Gazze'de "yakın ve somut bir soykırım tehdidi" bulunduğunu belirten önerge, Amsterdam Belediye Meclisi'nde kabul edildi

DENK, de Vonk, Lijst Kabamba ve Hayvan Hakları Partisinin sunduğu ve Uluslararası Adalet Divanının tedbir kararına dayanan önerge, koalisyon ortakları İşçi Partisi (PvdA), Yeşil Sol (GroenLinks) ve D66'nın da desteğiyle 45 üyeli mecliste 35 oyla kabul edildi.

Koalisyon ortaklarının başlangıçta kentteki huzursuz ortamı körükleyebileceği endişesiyle çekimser kaldığı önerge, uzun tartışmaların ardından geniş bir destekle kabul edildi.

Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) Amsterdam Meclisindeki üyelerin tamamının önergeyi ret oyu verdiği görüldü.

Hollanda'ya, İsrail'e silah ihracatı eleştirisi

Amsterdam Belediye Meclisinde DENK Partisi Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu, AA muhabirine, önergede Hollanda'nın Gazze'deki soykırım karşısındaki sessizliğinin eleştirildiğini belirtti.

Hollanda'nın insan hakları politikalarında seçici davrandığını vurgulayan Koyuncu, önergede İsrail'e yapılan silah ihracatı ve bu silahların Gazze'deki şiddet eylemlerinde kullanılma riskine yönelik eleştirilerin de yer aldığını kaydetti.

Koyuncu, hükümetin net bir duruş sergilememesi halinde toplumdaki gerilimin ve protestoların devam edeceği uyarısında bulunduklarını ifade ederek, alınan kararın kabineye iletilmesi ve uluslararası hukuka uyulması gerektiği konusunda açık bir çağrı anlamına geldiğini söyledi.

Hollanda hükümetine sorumluluğunu üstlenme çağrısı

Koyuncu, geçen hafta Amsterdam'da yaşanan şiddet olayları ve kentteki süregelen huzursuzluğun ardından kabul edilen önergede, Hollanda hükümetine "sorumluluğunu üstlenme ve Gazze'deki yardım kuruluşlarına destek verme" çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Belediye Meclisi üyeleri, önergenin aynı zamanda Lahey'deki merkezi hükümete güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Hollanda uluslararası hukuka uymalı ve net bir tutum sergilemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Önergeyi destekleyen partiler, Hollanda hükümeti Gazze'deki şiddete karşı net bir tutum almadığı sürece Amsterdam'daki Filistin yanlısı gösterilerin devam edeceğini belirtti.

"Polisin şiddet kullanımına soruşturma"

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dün gece Dam Meydanı'nda gözaltına alındıktan sonra otobüslerle polis eşliğinde Batı Liman Bölgesi'ne götürülen göstericilerin, burada otobüsten indirilirken çevik kuvvet ekiplerinin coplu müdahalesine maruz kaldığı görüldü.

Amsterdam Polisinden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, göstericilerin nakli sırasında otobüslere zarar verildiği belirtilirken, "Bu olay özelinde de çevik kuvvetin müdahalesinin tam nedeni araştırılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Polis ayrıca toplam 281 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Amsterdam'da, Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarının ardından 8 Kasım'da ilan edilen gösteri yasağı bugün öğlen sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amsterdam'dan Gazze'ye Soykırım Uyarısı - Son Dakika

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