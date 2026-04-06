Anadolu Ajansı 106 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Ajansı 106 Yaşında

06.04.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Valisi Baydaş, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutlayarak önemine dikkat çekti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Baydaş, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının 1920'de Milli Mücadele'nin ve Anadolu'nun sesini duyurmak için kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı döneminde önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Baydaş, 106 yıldır da doğru haberin kaynağı haline geldiğini vurguladı.

Baydaş, Anadolu Ajansının bu imajını 106 yıllık geçmişiyle oluşturduğuna işaret ederek, "Her bir çalışanına teşekkür ediyorum. 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının bu dönemde de bir misyon üstlendiğini belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Her yıl fotoğraf seçkisi yapıyor. Orada dünya kategorisinde, özellikle Gazze ve Filistin kategorilerinde veya bazen bir afet yaşandığında o afet kategorilerinde mazlum ve mağdur coğrafyaların da sesi oluyor. Milli mücadele zamanında nasıl ki Anadolu'nun sesi olduysa, onun görünen yüzü olduysa, şimdi de sesi daha az çıkan yerlerin, görüntüsü dünyaya daha az yayılan coğrafyaların veya olayların, hadiselerin Anadolu Ajansı vitrini görevini görüyor. Tıpkı kuruluşunda olduğu gibi misyonunu devam ettiriyor."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı 106 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:33:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı 106 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.