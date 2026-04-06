Anadolu Ajansı 106 Yaşında

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Baydaş, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının 1920'de Milli Mücadele'nin ve Anadolu'nun sesini duyurmak için kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı döneminde önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Baydaş, 106 yıldır da doğru haberin kaynağı haline geldiğini vurguladı.

Baydaş, Anadolu Ajansının bu imajını 106 yıllık geçmişiyle oluşturduğuna işaret ederek, "Her bir çalışanına teşekkür ediyorum. 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının bu dönemde de bir misyon üstlendiğini belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Her yıl fotoğraf seçkisi yapıyor. Orada dünya kategorisinde, özellikle Gazze ve Filistin kategorilerinde veya bazen bir afet yaşandığında o afet kategorilerinde mazlum ve mağdur coğrafyaların da sesi oluyor. Milli mücadele zamanında nasıl ki Anadolu'nun sesi olduysa, onun görünen yüzü olduysa, şimdi de sesi daha az çıkan yerlerin, görüntüsü dünyaya daha az yayılan coğrafyaların veya olayların, hadiselerin Anadolu Ajansı vitrini görevini görüyor. Tıpkı kuruluşunda olduğu gibi misyonunu devam ettiriyor."