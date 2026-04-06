Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı
Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 14:36
Diyarbakır'da kamu kurumları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı kutladı.

Dicle Üniversitesinin (DÜ) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın AA'nın kuruluşunun 106. yılına ilişkin mesajı paylaşıldı.

Eronat, mesajında "Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü kutluyor, doğru, ilkeli ve hızlı haberciliğin devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da Anadolu Ajansının hem ulusal hem de uluslararası alanda yaptığı yayınlarla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini, aynı zamanda mazlum ve mağdur coğrafyaların sesini dünya kamuoyuna aktarma noktasında da stratejik bir rol oynadığını belirtti.

Alan, şunları kaydetti:

"Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle anıyor, ajansın bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederek Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yılını kutluyorum."

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk ise kurulduğu günden bu yana tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla hem Türkiye'nin hem de dünyanın en saygın haber kaynaklarından biri olmayı başaran Milli Mücadelenin sesi Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Narin Güran davasında yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
