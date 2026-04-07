Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

07.04.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kamu kurumları Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü mesajlarla kutladı.

Elazığ'da kamu kurumları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, mesajında, Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümünü vesilesiyle kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ederek, yayın hayatında başarılar diledi.

AFAD İl Müdürü Cafer Giyik de Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Ülkemizde doğru ve güvenilir haberciliğe 106 yıldır öncülük eden Anadolu Ajansını ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı da Anadolu'nun sesi, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ise "Milli mücadelenin en kritik safhasında kurularak milletimizin sesi olan, 106 yıldır doğru, güvenilir ve tarafsız haberciliğin öncüsü olarak önemli bir misyon üstlenen Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Anadolu Ajansı çalışanlarını ve basın camiamızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında "Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Hakikaten izinde 106 yıl." paylaşımı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda da şunlar aktarıldı:

"Köklü geçmişi ve güvenilir habercilik anlayışıyla milletimizin sesi olan Anadolu Ajansı kuruluşundan bu yana doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla yalnızca ülkemizde değil, dünyada da önemli bir yere sahip. Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yayımlanan mesajda ise milletin sesi, devletin hafızası Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı belirtildi. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin haklı duruşunu dünyaya duyuran, milli iradenin ve devletimizin güçlü sesini uluslararası alanda temsil eden Anadolu Ajansı, güvenilir haberciliğin en önemli taşıyıcılarından biri olmaya devam ediyor. Bu köklü çınarın bir parçası olan tüm emek verenlere teşekkür ediyor, nice yıllar diliyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
Suriye’den Kürtler için kritik karar Vatandaşlık başvuruları başladı Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı
Beklenen olmadı Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı Eşiyle romantik kare Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı! Eşiyle romantik kare

10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:00:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.