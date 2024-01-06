Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor\'un yerine Bora Zor seçildi

Merkezi Ankara'da bulunan Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor'un görevi bırakması sonucu yerine Bora Zor seçildi.

Halil Zor'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi sonucu genel başkanlığa aday olan Bora Zor, Genel Merkez'de gerçekleştirilen seçimle yeni genel başkan olarak görevine başladı.

Son seçimlerde Onursal Başkan seçilen Halil Zor, yaptığı konuşmada, artık bayrağı devretmenin zamanının geldiğini belirterek, "Yıllardır genel başkanlığını gururla yürüttüğüm Anadolu Basın Birliğinde, görevi yeni arkadaşlarımıza devretme zamanı gelmişti. Yeni yönetim kurulunun bu bayrağı daha da ileriye taşıyacağından hiç kuşkum yok." diye konuştu.

Bora Boz da 49 yıldır olduğu gibi bundan sonrada Anadolu'nun sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Birliğin Anadolu'da teşkilatlanan en eski basın meslek örgütlerinden birisi olduğunu aktaran Boz, "Derneğimiz, uzun yıllar Anadolu basınının sorunlarının çözümünde önderlik etmiştir. Son dönemde Anadolu basınının yaşadığı sorunlar, derneğimizi derinden etkilemişti. Anadolu basını sıkıntılı günler yaşarken, şimdi yeniden birlik olmak zorunda. Biz de basının sorunların çözümünde aktif rol almak için yeni ve dinamik bir ekiple göreve geldik." ifadelerini kullandı.