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Bağcılar Belediyesinin hazırladığı "Anadolu Gibidir Bağcılar 2" belgeselinin galası yapıldı.

Anadolu ve Trakya'da çekimi yapılan 250 köyün görüntülerinden oluşan "Anadolu Gibidir Bağcılar 2" belgeselinin galası, Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlendi. Galaya, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, köylerdeki yaşam biçimleri, kültür ve sanat yönlerinin tanıtıldığı belgesel izletildi.

Memleketlerini özleyen davetliler, belgeseli izlerken geçmişte bulundukları yerleri görünce duygusal anlar yaşadı.

Galada konuşan Binali Yıldırım, güzel bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bağcılar, Anadolu demektir. Bağcılar, Evladı Fatihan demektir. Bağcılar, Türkiye'nin bir özeti demektir." dedi.

Bağcılar'da 81 ilin bütün renklerinin göründüğünü dile getiren Yıldırım, "Aynı zamanda İstiklal mücadelemizden sonra ata yurduna dönen Batı Trakya'dan Evladı Fatihanları görüyoruz. Ülkemiz, çok büyük bir kültürel ve doğal zenginliğe sahip. Ancak ülkemizin bunlardan daha da değerli bir varlığı var; o da çok büyük bir beşeri kaynağımız, insanımız ve genç kuşaklarımız var. Bu, bizim geleceğimiz için en büyük teminatımızdır." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Bağcılar'ın Anadolu ve hatta Türkiye'nin dışına taşarak Rumeli ve Balkan coğrafyasından Orta Asya'ya tüm temsilcilerinin yer aldığı özel bir ilçe olduğunu söyledi.

Özdemir, şöyle devam etti:

"İşte bu güzel ilçede, bu güzel toplulukla birlikte, inşallah hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin geleceği adına çok güzel işlerin altına kıymetli komşularımızla imza atma gayreti göstermek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu akşam, 250 köyümüzün belgeselini gösterdik. İnşallah programın sonunda, tüm derneklerimize köylerinin videolarını SMS olarak yollayacağız. Geçtiğimiz sene 200 köyümüzün belgeselini yollamıştık. Köyde büyümenin, köyde yaşamanın ve köy tutkusunun ne olduğunu iyi bilen bir kardeşinizim. İşte bu yüzden Anadolu'muzun güzel köylerinin özlemini bir nebze de olsa giderebilmek adına böyle bir programa ev sahipliği yapma gayretini gösterdik. Bağcılar'ımıza, yine Bağcılar'ımızın tüm unsurlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla, eğitim camiasıyla ve Bağcılar'ımıza renk katan tüm unsurlarla yol yürümeye devam ediyoruz."