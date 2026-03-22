Anadolu Otoyolu'nda Dönüş Yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda Dönüş Yoğunluğu

22.03.2026 12:22
Ramazan Bayramı sonrası Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçenler dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimi İstanbul yönünde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenler dönüş için yollara çıktı.

Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Köroğlu ve Bolu Dağı Tüneli ile Düzce kesimi Kaynaşlı, Üçköprü, Beyköy ve Gümüşova Rampası mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşuyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise zaman zaman yoğunluk görülüyor. D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

Jandarma, polis ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde görev yapıyor.

Trafik yoğunluğunun öğleden sonra artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
