Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu\'nda hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki hafif ticari araç bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile aynı aileden N.K, M.K, E.K. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücünün tedavisi olay yerinde yapıldı.

28.04.2024 13:51
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 34 NA 6749 plakalı hafif ticari araç, otoyolun İstanbul istikameti Dilovası Fatih Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra duran aracın sürücüsü ile aile üyeleri N.K, M.K, E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılırken, sürücünün tedavisi ise ayakta yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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