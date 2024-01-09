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DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan kamyonetteki Musa Şanlı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE\'de Anadolu Otoyolu\'nda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
09.01.2024 - 17:13,
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DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan kamyonetteki Musa Şanlı hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ferdi Şanlı idaresindeki 34 FET 456 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Harun Cingitaş idaresindeki 50 ACG 933 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki Musa Şanlı ağır yaralandı. Musa Şanlı, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şanlı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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