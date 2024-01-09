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Anadolu Otoyolu'nda kaza sonrası çıkan yangın otomobili kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda kaza sonrası çıkan yangın otomobili kullanılamaz hale getirdi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazanın ardından çıkan yangın, İsmail T. idaresindeki otomobili kullanılamaz hale getirdi. Kazada, İsmail T.'nin aracı bariyere vurarak yol ortasına savruldu ve aynı yönden gelen başka bir otomobil de bu araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobil, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerince söndürüldü. Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi kapatıldı ve ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu\'nda kaza sonrası çıkan yangın otomobili kullanılamaz hale getirdi
09.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:04
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazanın ardından yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

İsmail T. idaresindeki 34 VD 1915 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde bariyere vurarak yol ortasına savruldu. Bu sırada aynı yönden gelen Emrullah D. yönetimindeki 34 GRJ 109 plakalı otomobil de bu araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle dumanlar yükselen İsmail T'ye ait otomobil yanmaya başladı. Araçlarından inen sürücüler, alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve jandarma ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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