Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın etkisiyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

26.07.2024 10:37
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan E'nin kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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