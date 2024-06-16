Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ilk günü akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler, otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu Rampası, Gerede Gişeleri ile D-100 kara yolunun Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda akıcı yoğunluğa neden oldu.
Otoyolun İstanbul yönü ile D-100 kara yolunun Bolu kesimi Ankara ve İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.
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