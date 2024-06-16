Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşanıyor

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Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ilk günü akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler, otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu Rampası, Gerede Gişeleri ile D-100 kara yolunun Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda akıcı yoğunluğa neden oldu.

Otoyolun İstanbul yönü ile D-100 kara yolunun Bolu kesimi Ankara ve İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.