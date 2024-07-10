Anadolu Otoyolu'nda otobüs ve tırın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda otobüs ve tırın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana gelen kaza sonucunda otobüs ve tır çarpıştı. Kazanın ardından sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüsün yedek şoförü kurtarılarak tedavi edilirken, yolcular dinlenme tesisine götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı, ancak araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

10.07.2024 15:43
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otobüs ve tırın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen F.A idaresindeki 34 CYN 144 plakalı yolcu otobüsü, Akyazı ilçesi Düzyazı Mahallesi mevkisinde İ.Ç'nin kullandığı 41 AEL 111 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Sakarya Arama Kurtarma Timi (SAKTİM) ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsün yedek şoförü C.K. sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Otobüste bulunan yolcular ise bölgedeki dinlenme tesisine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Sakarya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda otobüs ve tırın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı - Son Dakika

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