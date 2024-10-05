Anadolu Otoyolu\'nda Tır Kazası ve Yangın

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kaza sonrası yangın çıkan 2 tırın sürücüleri yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen R.Y'nin (60) kullandığı 57 DS 350 plakalı tır, Erenler gişeleri mevkisinde emniyet şeridinde park halinde olduğu iddia edilen M.A.Ç. (22) idaresindeki 41 AOF 558 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından tırlarda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücüler ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye personelince söndürülen yangında iki tır da kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanması ve tırların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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