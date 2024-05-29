Anadolu Otoyolu'nda tıra bağlı römork devrildi, ulaşım aksadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda tıra bağlı römork devrildi, ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu\'nda tıra bağlı römork devrildi, ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde seyreden bir tıra bağlı römork, Gümüşova rampaları mevkisinde devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı ve polis ekipleri ile vinç olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, yolun İstanbul istikametini trafiğe kapatarak sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi. Tır ve römorkun çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

29.05.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra bağlı römorkun devrilmesi sonucu ulaşım aksadı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Muhammet S. idaresindeki 34 KCE 668 plakalı tıra bağlı römork, Gümüşova rampaları mevkisinde devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ekipleri ile vinç sevk edildi.

Yolun İstanbul istikametini Gölyaka kavşağından trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Tır ve römorkun çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Düzce, Ulaşım, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda tıra bağlı römork devrildi, ulaşım aksadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:10 Koltuğu devredip telefonu kapattı Aradığınız Meral Akşener’e şu anda ulaşılamıyor Koltuğu devredip telefonu kapattı! Aradığınız Meral Akşener'e şu anda ulaşılamıyor
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:24 AK Parti’nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iki konuda uyardı AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 12:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda tıra bağlı römork devrildi, ulaşım aksadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement