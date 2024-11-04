Anadolu Otoyolu\'nda Yangın

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikametine seyreden M.A. idaresindeki 34 AD 5880 plakalı otomobilin motor kısmından Yeniçağa mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangında otomobilde hasar oluştu.
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