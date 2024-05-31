Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu\'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otoyolda bir süre kontrollü ulaşım sağlandı.

31.05.2024 13:29
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar mevkisinde, Şükrü B. idaresindeki 34 EEE 715 plakalı kamyon, Ahmet B'nin kullandığı 34 FGT 433 hafif ticari araç ve Vefa Y. yönetimindeki 34 VS 7145 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ahmet B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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