Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu\'nun Bolu kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonet, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.K. idaresindeki 34 ZR 9476 plakalı kamyonet, Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Aynı yönde ilerleyen M.T. yönetimindeki 34 NBD 259 plakalı otomobil ile M.P'nin kullandığı 34 CDL 37 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Anadolu OtoyoluAcil DurumGüncelBoluKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Sonunda Barcelona’yı da yendiler 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
Pazar yerine İHA saldırısı Bilanço korkunç boyutlara ulaştı Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Sahilde korkunç kavga Kopan kulak parçası kayıp Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp
10:22
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:28:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei