Anadolu Şenliği Bitlis\'te Final Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 22 Ağustos-28 Eylül tarihleri arasında 5 şehirde organize edilecek "Bir Anadolu Şenliği"nin finali Bitlis'te yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler öncesinde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın başkanlığında "Anadolu Şenlikleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bitlis'te 22-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak programın detaylarının görüşüldüğü toplantıda, etkinliklerin başarılı ve güvenli şekilde tamamlanması için gerekli hazırlık ve planlamalar değerlendirildi.

Toplantıya, Bitlis Belediye Başkan Vekili İbrahim Aslan, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Cengiz Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner ile ilgili kurum amirleri katıldı.