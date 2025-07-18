Anadolu Üniversitesi'nden Bilişim Atılımı

Anadolu Üniversitesi, çeşitli fakültelerinde oluşturulan bilişim ve teknolojileri odaklı 9 program ve yeni kurulan "Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi" ve "Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu"yla, değişen çağa uyumlu mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Anadolu Üniversitesi, dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak ve öğrencilerini buna yönelik yeteneklerle donatmak için 2025-2026 akademik yılında bilişim ve teknoloji konusunda adeta atılım yaptı.

Bu kapsamda, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yüzde 100 İngilizce eğitim verecek "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" ile "Yönetim Bilişim Sistemleri", Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Dijital Oyun Tasarımı", Eğitim Fakültesi'nde "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi", İletişim Bilimleri Fakültesi'nde ise "Yeni Medya ve İletişim" programları açıldı.

Ayrıca, "Ön Yüz Yazılım Geliştirme", "Arka Yüz Yazılım Geliştirme", "Büyük Veri Analistliği" ile "Oyun Geliştirme ve Programlama" bölümlerinin yer aldığı Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile gelecek yıl öğrenci kabulüne başlayacak Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Üniversite, böylece bu alanlarda kabiliyetli mezunlar vererek bilişim teknolojileri konusunda bilgili elemanları iş dünyasına kazandırmayı hedefliyor.

"Yapay zekayı kullanamayacağımız sektör yok"

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine, üniversite olarak bilişim alanında atağa geçtiklerini söyledi.

Bu kapsamda söz konusu fakülteler ile programları oluşturduklarını anlatan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzdaki 4 bölüme bu yıl itibarıyla öğrenci alacağız. Her bölüme 30 öğrenci alınacak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde açılan programlar, önümüzdeki yıl Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesine bağlanacak. Akademik kadromuz yeterli olmakla birlikte, yeni bölümlere uygun müfredat güncellemeleri doğrultusunda kadromuzu daha da güçlendireceğiz."

Adıgüzel, tüm programlarında bilişim, yapay zeka ve yazılımdan yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Bu sebeple bütün fakültelerinde yapay zekaya ilişkin ders açacaklarını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Anadolu Üniversitesi olarak mühendislik fakültesine sahip değiliz. Burası, sosyal bilimler ağırlıklı bir üniversite ama hepimizin bildiği gibi artık, yapay zeka ve bilişim, herkesin üzerinde durması gereken alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yapay zekayı kullanamayacağımız sektör yok."