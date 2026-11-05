Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Malezya Yeterlilikler Ajansı heyetini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Malezya Yeterlilikler Ajansı heyetini ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Malezya Yeterlilikler Ajansı heyetini ağırladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Malezya Yeterlilikler Ajansı (MQA) heyeti, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyaret etti. Ziyarette Anadolu Üniversitesi'nin mikro yeterlilik çalışmaları aktarıldı; MQA heyeti ise Malezya'nın kalite güvencesi yapısını ve ajansın çalışmalarını anlattı.

Malezya Yeterlilikler Ajansı (MQA) heyeti, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MQA Genel Müdür Yardımcısı Halinordina Mat Saat başkanlığındaki heyette, Standartlar Birimi Direktörü Rohasni Mohd Sidek ve Akreditasyon Birimi Direktörü Mohd Ishak Mohd Hussaini yer aldı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Serpil Koçdar, Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ezel Gündoğdu ve Mikro Yeterlilikler Sorumlusu Araştırma Görevlisi Selin Çöpgeven de hazır bulundu.

Görüşmede, Anadolu Üniversitesinin mikro yeterlilik çalışmaları ve bu alanda geliştirdiği sistem hakkında sunum yapıldı. MQA heyeti ise Malezya'daki yükseköğretim kalite güvencesi sistemi ve ajansın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA
Anadolu ÜniversitesiEskişehirMalezyaKaliteEğitimGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:52:17. #7.13#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Malezya Yeterlilikler Ajansı heyetini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android