Anadolu Yaban Koyunlarının Beslenmesi Fotokapanla Kaydedildi - Son Dakika
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Anadolu Yaban Koyunlarının Beslenmesi Fotokapanla Kaydedildi

Anadolu Yaban Koyunlarının Beslenmesi Fotokapanla Kaydedildi

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesindeki Yaban Koyunu Üretim İstasyonu'nda yetiştirilerek Eskişehir'de doğaya salınan ve sayıları 100'e ulaşan Anadolu yaban koyunlarının beslenmeleri fotokapanla kaydedildi.

13.08.2024 17:49
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AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesindeki Yaban Koyunu Üretim İstasyonu'nda yetiştirilerek Eskişehir'de doğaya salınan ve sayıları 100'e ulaşan Anadolu yaban koyunlarının beslenmeleri fotokapanla kaydedildi.

Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şuhut'taki Yaban Koyunu Üretim İstasyonu'nda yaklaşık 5 yıl önce yetiştirilen Anadolu yaban koyunları Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Arayit Dağı bölgesinde doğaya salındı. Sayıları ilk başta 25 olan koyunlara daha sonra 10 birey daha eklendi. Aradan geçen sürede üreyen Anadolu yaban koyunlarının sayısı artarak, yaklaşık 100'e ulaştı. Sayıları her geçen gün artan Anadolu yaban koyunları beslenirken fotokapanlarla kaydedildi. Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye bırakılan yemlerle beslenen koyunların görüntüleri kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER

Kaynak: DHA

Eskişehir, Şuhut, Hayvanlar, Tarım, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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