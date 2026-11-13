Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, ADİYAD heyetini makamında kabul etti

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Tip 1 Diyabet Derneği (ADİYAD) Başkanı Seyda Yıldız ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Tip 1 Diyabet Derneği (ADİYAD) Başkanı Sayın Seyda Yıldız ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcımız ve Sağlık Politikaları Başkanımız Sayın Dr. Varol Tosun da eşlik etti" ifadeleri kullanıldı.