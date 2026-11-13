Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, ADİYAD heyetini makamında kabul etti - Son Dakika
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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, ADİYAD heyetini makamında kabul etti

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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, ADİYAD heyetini makamında kabul etti
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ADİYAD Başkanı Seyda Yıldız ve beraberindeki heyetle makamında görüştü. Partinin sosyal medya hesabından duyurulan kabulde görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Varol Tosun da katıldı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Tip 1 Diyabet Derneği (ADİYAD) Başkanı Seyda Yıldız ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Tip 1 Diyabet Derneği (ADİYAD) Başkanı Sayın Seyda Yıldız ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcımız ve Sağlık Politikaları Başkanımız Sayın Dr. Varol Tosun da eşlik etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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