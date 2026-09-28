Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gaziantep\'teki kaza için başsağlığı diledi

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gaziantep'teki kaza için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazası nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Ağıralioğlu, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.
Ağıralioğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından "Gaziantep'te yaşanan bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralananlara da acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.
Kaynak: ANKA
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