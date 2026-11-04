Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Havza\'da partililerle buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Havza'da partililerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Vezirköprü'nün ardından Samsun'un Havza ilçesini ziyaret ederek Kevser Parkı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, buluşmanın ardından ilçeden ayrıldı.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'un Havza ilçesinde partililerle bir araya geldi.
Ağıralioğlu, Vezirköprü'nün ardından Havza'yı ziyaret etti.
Havza'da Kevser Parkı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Ağıralioğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA
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