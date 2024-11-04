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Anahtar Parti'nin İlk Toplantısı

Anahtar Parti\'nin İlk Toplantısı

Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin ilk divan toplantısını Anıtkabir sonrası gerçekleştirdi.

04.11.2024 17:16
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Anahtar Parti'nin ilk Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleştirildi.

Partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına 28 Ekim'de veren ve kurucular kurulu tarafından genel başkanlığa seçilen Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki partililer, Anıtkabir ziyaretinden sonra Hacı Bayram Veli Camisi'ne gitti.

Ağıralioğlu ve Başkanlık Divanı üyeleri, buradaki türbede dua etti.

Ardından bir otele geçen Ağıralioğlu ve partililer, partinin ilk Başkanlık Divanı toplantısını burada yaptı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, partinin, Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kurmay kadrosuyla ilk divan toplantısını yaptığını, memleketin alternatifsiz olmadığını söyledi.

Memleketin kilitlenmiş sorunlarının anahtarı olarak Türk siyasetinin geleceğine hazırlandıklarını belirten Ağıralioğlu, "Milletimiz endişe etmesin, çözümsüz hiçbir sorunu yoktur." diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu, Türk milletinin bir kuşatma içerisine alınmak üzere olduğu zamanlardan geçildiğini, sınırlarda terör tehdidinin hissedildiğini, NATO'nun hukukunu çiğneyen bir siyasi hevesin, sınırlardaki güvenlik endişelerini artıracak düzeyde yükseldiğini gördüklerini kaydetti.

Devletin teröre karşı olan hassasiyetini desteklediklerini ifade eden Ağıralioğlu, teröre ve teröriste müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Terörle mücadele ederken, hükümetin dayanağının da millet iradesi olması gerektiğini kaydeden Ağıralioğlu, "Teröristlerle beraber olmuş insanların belediyeler üzerinden Türkiye'nin yönetimine ortak olmasını engelleyin ama bunu yaparken, seçmen iradesini cezalandırmamayı da özenle yönetin ki milletin devletine, milletine bağlılığı güçlensin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yavuz Ağıralioğlu, Anıtkabir, Politika, Güvenlik, Türkiye, Eğitim, Güncel, Terör, Son Dakika

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