Anahtar Ustası Yetkin\'in Başarısı

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Türkiye'nin aradığı anahtar ustası

Kendi geliştirdiği sistemle kapalı kasaları açan ustaya Türkiye'nin değişik illerinden talep yağıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin diğer illerine giderek özellikle kilitli kalan para kasalarını çok basit bir şekilde açan Ali Yetkin usta, yıllardır işini büyük titizlik ve dikkatle yapıyor. Gaziantep'te yarım asırdır yaptığı anahtarcılığı severek sürdüren 62 yaşındaki Ali Yetkin, "Anahtarını unutan veya kaybedenlerin sayesinde rızkımızı kazanıyoruz" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yarım asırdır mesleğini büyük bir tutkuyla sürdüren anahtar ustası Ali Yetkin, kendi imkanıyla kurduğu iş yerinde yıllardır hem anahtarcılık hem de çilingirlik yapıyor. Kilitli kalan ev, iş yeri ve araba kapılarını açmanın yanı sıra kilitlenen para kasalarını da kendi kurduğu sistem ile açan Ali Yetkin usta, antika anahtarlardan, teknolojik yeni nesil anahtarlara her türlü kilit ve anahtarın ince işlerini yapıyor. Çalışma azmi ve el becerisi ile herkesin takdirini alan Ali Yetkin usta, tüm işlerini büyük bir incelik ve ustalık içerisinde yapıyor.

"Türkiye'de açılmayacak kilitler imal ettim"

Çocukluğundan bu yana tamirat işlerine ilgi duyduğunu söyleyen Yetkin, "Ben başarılı bir öğrenciydim ama maddi imkanlar nedeniyle okuyamadım. Ailem de beni mesleğe yerleştirdi. 12 yaşında mesleğe başladım, 14 yaşında iken kalfa oldum. Askere gidip geldikten sonra ustalık dönemim devam etti. Kendimi geliştirmek için gece gündüz çalıştım. Meslekte sürekli kendimi geliştirdim. İmkansızlıklardan dolayı makine üretimi yapamadım. Ancak kendi imkanlarım nispetinde her gün yeni bir şey geliştirdim. Türkiye'de açılmayacak kilitler imal ettim. Kasa kilitleri yaptım. Ürettiğim kilitleri birçok kente sattım. Açılmayan kilitleri imal ettim. Ürünlerim el emeği göz nurudur" dedi.

"Hem çilingirim hem de anahtar ustasıyım"

Mesleğini çok sevdiğini belirten Yetkin, "Ben işime aşığım. 62 yaşındayım ama halen kendimi geliştirmek için çabalıyorum. Kendimi geliştirmek zorundayım. Benim diğer ustalardan farkım hem çilingirim hem de anahtar ustasıyım. Kasa kilitçisi ev anahtarı yapamaz. Ev anahtarcısı da kasa anahtarı yapamaz. Ben her ikisini de yapabiliyorum. Çünkü ben işimi çok seviyorum. Zaten işini sevmezsen başarılı olamazsın" ifadelerini kullandı.

"Benim için açılmayacak kasa yada kapı yoktur"

Her türlü para kasasını, kasaya zarar vermeden kendi imkanları yaptığı sistem sayesinde açabildiğini belirten Yetkin, "Para kasalarını kasalara zarar vermeden açabilmek için kendi yaptığım aparatlarım var. Onları kullanarak para kasalarını açabiliyorum. Benim için açılmayacak kasa yoktur. İşini seversen başarılı olursun, sevmezsen başarı olamazsın. Benim yaptığım kilitler patlamaz. Ben açılmayacak kilitler imal ediyorum. Benim diğer ustalardan farkımda budur. Anahtarcılık ayrı çilingircilik ayrıdır. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Anahtarcı, anahtar yapana denir. Çilingir ise kapı açana denir. Ben hem anahtarcıyım hem de çilingirim. Ben son nesilim. Benden sonra mesleğimi devam ettirecek yok. Bu özellikleri taşıyan başka kimse yok" şeklinde konuştu.

"Anahtarını unutan veya kaybedenlerin sayesinde rızkımızı kazanıyoruz"

Kilitli kasaları açmanın yanı sıra kilitli kalan iş yeri, ev ve arabaları da açtığını belirten Yetkin, "Kilitli kasa çok az oluyor. Ama evlerde insanlık hali anahtar unutulabiliyor. Kimi anahtarını evde unutuyor ya da kaybediyor. Kimi arabasının anahtarını arabada unutuyor, arabası kilitli kalıyor. Biz de anahtarını unutan veya kaybedenlerin sayesinde rızkımızı kazanıyoruz. Müşteri, 'anahtarım kaybettim' diyor. Ben de espri mahiyetinde 'iyi olmuş' diyorum. Müşteri de espri yaptığım bildiği için 'neden usta?' diye soruyor. Ben de, 'sen anahtarını kaybetmesen ben ekmek paramı nasıl kazanacağım' diyorum. Müşteri kasasının, evinin ve arabasının anahtarını unutmazsa veya kaybetmese eve nasıl ekmek götüreceğim? Bu kazan nasıl kaynayacak? Elbette insanımızın anahtarını kaybetmesine üzülüyorum ama işim gereği de seviniyorum" diye konuştu.