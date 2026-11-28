Bağımsız Siyasi Analist ve Araştırmacı Nebahat Tanrıverdi Yaşar, Halife Hafter'in Ankara ziyaretini Libya'daki siyasi dengeler, Türkiye- Afrika ilişkileri ve bölgesel güvenlik gelişmeleri çerçevesinde AA Analiz için kaleme aldı.

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25 Kasım'da Ankara, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i ilk kez Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Hafter'e, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter olmak üzere üç oğlu eşlik etti. Türkiye tarafından görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Libya'da yeni bir güç paylaşımı arayışı, yaklaşan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ve Ukrayna- Rusya Savaşı'nın Libya'ya uzanması, Ankara- Bingazi yakınlaşmasını ikili ilişkilerin ötesinde bir jeopolitik bağlama yerleştiriyor.

Askeri karşıtlıktan siyasi muhataplığa

Bundan sadece altı yıl önce Trablus'ta askeri olarak karşı karşıya gelen Türkiye ile Hafter'in bugün Ankara'da en üst düzeyde bir araya gelmeleri, Libya'daki iç savaşın şekillendirdiği ittifak ilişkilerinin ne ölçüde dönüşüme uğradığının belki de en görünür göstergesi. Bunun da ötesinde ziyaretin öne çıkan iki sembolik anlamı bulunuyor.

Ziyaretin önemli sembolik boyutlarından biri, Hafter'in bugün Ankara'da ağırlanmasının, yeni bir yakınlaşmanın başlangıcından ziyade, bir süredir gelişen ilişkilerin en üst siyasi düzeyde resmiyet kazanmasına işaret etmesi. Ziyaretin bir diğer sembolik ve stratejik boyutu ise Ankara'nın doğu Libya'da Hafter ailesi etrafında şekillenen iktidar ağını bir bütün olarak muhatap alması. Son yıllarda aile içindeki halefiyet rekabetine paralel olarak belirgin bir kurumsal ve diplomatik iş bölümü oluştu. Saddam Halife Hafter askeri işbirliği ve siyasi temaslarda, Halid Hafter askeri kurumlar arası ilişkilerde, Bilkasım Hafter ise yeniden imar ve ekonomik işbirliğinde öne çıkıyor.

Ankara, daha önce üç kardeşle hem Türkiye'de hem de Libya'da resmi görüşmeler gerçekleştirdi ve işbirliği anlaşmaları imzaladı. Ancak çoğu zaman farklı başkentlerde eş zamanlı temaslar yürüten kardeşlerin babalarıyla birlikte ağırlanması, Türkiye'nin doğu Libya'daki fiili iktidar yapılanmasını en üst siyasi düzeyde muhatap aldığını gösterdi. Hafter ailesi açısından ise ziyaret, muhtemel bir siyasi yeniden yapılanma öncesinde uluslararası muhataplık alanını genişletme ve kurumsallaştırmaya çalıştıkları iktidar ağını Halife Hafter sonrası döneme taşıma imkanı sunuyor.

Türkiye-Afrika Zirvesi'nin Libya açısından değişen anlamı

Ziyaretin 8-9 Aralık'ta Trablus'ta düzenlenmesi planlanan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi ayrıca önemli. Uzun yıllar kendi siyasi geleceğinin tartışıldığı uluslararası konferanslara konu olan Libya, bu defa Afrika ölçeğinde çok taraflı bir diplomatik buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Hazırlıkları Ulusal Birlik Hükümeti, Türkiye ve Afrika Birliği koordinasyonunda yürütülen zirve, Dibeybe hükümetine uluslararası görünürlük kazandırırken Ankara'ya Hafter ile yakınlaşmasına rağmen Trablus'la ilişkilerindeki güven zeminini koruma fırsatı sunuyor. Libya açısından temel mesele ise bu görünürlüğün Trablus hükümetinin konumunu nasıl etkileyeceği ve doğudaki aktörlerin zirvede nasıl temsil edileceği olacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 yıl aradan sonra Libya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Bu bakımdan zirve, Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğinin ele alınacağı çok taraflı bir platform olmanın yanı sıra Libya'daki siyasi müzakerelerin ilerletilmesi açısından da diplomatik bir fırsat sunabilir.

Bununla birlikte zirvenin daha geniş jeopolitik bağlamını da dikkate almak gerekiyor. Türkiye'nin Afrika ile ortaklığının önümüzdeki beş yıllık çerçevesinin belirleneceği toplantının, Akdeniz ile Afrika arasındaki güvenlik, enerji ve lojistik ağlarının kesiştiği Libya'da düzenlenmesi, Ankara'nın deniz stratejisi ile Afrika politikasının giderek iç içe geçtiği bir döneme denk geliyor.

Karadeniz'den Akdeniz'e ve Afrika'ya yeni güvenlik denklemi ve Türkiye'nin pozisyonu

Bu coğrafyaları birbirine bağlayan bir diğer unsur ise genişleyen güvenlik rekabeti. Hafter'in Ankara ziyaretinden hemen öncesinde, 22 Kasım'da Ukrayna'nın Bingazi'deki bir Rus savaş gemisini ve Rusya bağlantılı bir yük gemisini hedef alması, bu bağlantıyı daha görünür hale getirdi. Hafter ailesinin Ankara ziyareti bu saldırıdan bağımsız olarak önceden planlanmış olsa da gerçekleştiği jeopolitik bağlamı değiştiren önemli bir gelişme. Son aylarda Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların artması ve seyrüsefer güvenliğinin bozulmasıyla derinleşen Ukrayna-Rusya Savaşı, artık Akdeniz'de de özellikle 2025'ten itibaren giderek artan bir biçimde doğrudan askeri sonuçlar üretiyor.

Bingazi'deki saldırıyı yalnızca savaşın bir deniz havzasından diğerine yayılması olarak değerlendirmek eksik kalacak. Zira Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri rekabet, son birkaç yıldır Afrika'nın farklı bölgelerinde de gözlemleniyor. Ukrayna'nın 2023'ten itibaren Sudan'da orduya, Mali'de ise Rus güçleriyle savaşan Tuareg gruplarına askeri ve istihbari destek sağladığına ilişkin haberler yayımlandı. 2025 sonlarından bu yana Batı Libya'da faaliyet gösterdiği bildirilen Ukraynalı askeri uzmanların, yerel güçlerin yanı sıra Çad, Nijer ve Burkina Faso'dan gelen askeri personeli de eğittiği öne sürülüyor. Bu faaliyetler, Kiev'in savaş sırasında geliştirdiği savunma teknolojilerini, eğitim kapasitesini ve istihbarat tecrübesini Rusya'nın askeri ve lojistik ağlarını zayıflatmanın yanı sıra Afrika'da yeni güvenlik ortaklıkları kurmanın araçları olarak kullandığını da gösteriyor.

Libya'yı diğer örneklerden ayıran, Rusya'nın Akdeniz'deki askeri varlığı ile Afrika'daki faaliyetleri arasında stratejik bir bağlantı oluşturması. Suriye'deki Rus askeri varlığının geleceğine ilişkin belirsizlikler ve Montrö Sözleşmesi'nin Karadeniz ile Akdeniz arasındaki askeri hareketliliği sınırlandırması, Libya'nın Moskova açısından önemini artırıyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın Libya'daki Rus varlığını hedef alması hem Akdeniz'deki güç dengelerini hem de Moskova'nın Afrika'daki askeri angajmanının sürdürülebilirliğini ilgilendiriyor.

Burada Türkiye açısından bazı riskler de söz konusu. Libya'da siyasi müzakereler mevcut bölünmüşlüğü aşmayı hedeflerken Ukrayna-Rusya rekabetinin doğu ve batı arasında yeni bir ayrışma ekseni yaratması. Üstelik Ukrayna ile Trablus arasındaki askeri ilişkilerin gelişmesini yalnızca Kiev'in Rusya karşıtı stratejisi üzerinden okumamak gerekiyor. Üstelik Rusya'nın da Bingazi saldırısı sonrasında doğu Libya'daki askeri varlığını korumak için ilave tedbirler alması, mevcut askeri dengeleri ve Ankara'nın siyasi müzakereleri yürüttüğü koşulları da değiştirme ihtimalini beraberinde getiriyor.

İkinci mesele ise Türkiye açısından Karadeniz ve Akdeniz'de eş zamanlı artan güvenlik risklerinin farklı araçlarla yönetilmesi gerekliliğinin artması. Ankara, 2022'den itibaren Montrö Sözleşmesi'nin savaş zamanı hükümlerini uygulayarak savaş gemilerinin hareketliliğini sınırlamakta ve çatışmanın doğrudan bir NATO-Rusya karşılaşmasına dönüşmesini önlemekte büyük ölçüde başarılı oldu. Ancak Montrö'nün savaşın yoğunlaşmasını, ticari gemilerin hedef alınmasını veya çatışmanın başka deniz havzalarına yayılmasını önlemedeki sınırlılıkları belirginleşiyor. İnsansız sistemlerin yaygınlaşmasıyla deniz gücünün kullanımı ile konvansiyonel donanma varlığı arasındaki ilişkinin değişmesi de bu sınırlılıkları derinleştiriyor.

Ayrıca Türkiye, Montrö ve bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde Karadeniz güvenlik düzeninin şekillenmesinde merkezi rol oynarken Akdeniz'de daha parçalı, çok aktörlü ve rekabete açık bir ortamla karşı karşıya. Sonuç itibarıyla, Karadeniz'de derinleşen savaşın Akdeniz'e yayılması, Libya'da geleneksel ittifakların çözülmesi ve Türkiye'nin Afrika'daki genişleyen güvenlik angajmanı, Ankara'nın bugüne kadar büyük ölçüde birbirinden ayrıştırarak yönettiği dış politika dosyalarını iç içe geçiriyor. Türkiye açısından asıl risk, savaşın coğrafi olarak genişlemesinden ziyade, farklı coğrafyalardaki krizleri birbirinden ayrıştırarak yönetebilme kapasitesinin aşınması. Çünkü Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği diplomatik manevra alanının önemli bir kısmı tam da bu kapasiteye dayanıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Ankara'nın genişleyen jeopolitik angajmanının beraberinde getirdiği güvenlik risklerini yönetmesi belki de en kritik konu olabilir.

[Nebahat Tanrıverdi Yaşar, Bağımsız Siyasi Analist ve Araştırmacıdır. HSS bağlantılı uzman ve SWP/CATS'te konuk araştırmacıdır. Çalışmaları Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'ya yönelik dış ve güvenlik politikası ile bu bölgelerdeki çatışma, arabuluculuk ve güvenlik dinamiklerine odaklanmaktadır.]

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