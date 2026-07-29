Anamur'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü
Mersin'in Anamur ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.
Mersin'in Anamur ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Atatepe mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ve ilk müdahale araçları sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA
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