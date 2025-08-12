Anamur\'da Av Tüfeğiyle Olay

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Anamur ilçesinde, tartıştığı Songül Perçem'i av tüfeğiyle vurduktan sonra yaşamına son vermek isteyen Naim Şen'in o anlara ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçtan inen Songül Perçem ve Naim Şen'in tartıştığı, ardından Şen'in yanındaki tüfekle önce Perçem'e daha sonra tüfeği kendine doğrultup ateş ettiği anlar yer aldı.