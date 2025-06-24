Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sahilde bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, sohbet ettikleri vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı.
Çalışmada, denizde alınması gereken tedbirlere ilişkin broşür dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Boğulma Uyarısı - Son Dakika
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