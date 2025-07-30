Anamur'da Çocuk Ölümü: Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, pasajda bir çocuğun ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki pasajda 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan N.U'nun (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda dün saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. (24) ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, şüpheli N.U. polis tarafından gözaltına alınmıştı.