Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kitap Festivali" başladı.
Anamur Belediyesi ve Uluslararası Öykü Günleri Derneği işbirliğinde Sahil Parkı'nda organize edilen festivalin açılışına, Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Festival kapsamında, 34 yayınevi tarafından stant kuruldu.
Stantları gezen kitapseverler, yazarlarla da bir araya geldi.
Çeşitli etkinlerin yapılacağı festival, 10 Ağustos'ta sona erecek.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da İlk Kitap Festivali Başladı - Son Dakika
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