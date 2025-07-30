Anamur\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin'in Anamur ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Söz konusu adresteki aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 83 obje, 1 tarih taş, 2 ruhsatsız av tüfeği, 94 fişek, 1,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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