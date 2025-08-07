Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, İlçe Müftülüğü işbirliğinde Göktaş Camisi'nde düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.
Ekipler, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi ve trafik kurallarını anlattı.
Etkinlikte çocukların soruları da yanıtlandı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Trafik Eğitimi - Son Dakika
