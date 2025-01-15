Anaokulu Müdürü, Boğulmakta Olan Çocuğu Kurtardı - Son Dakika
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Anaokulu Müdürü, Boğulmakta Olan Çocuğu Kurtardı

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Edremit'teki anaokulunda nefes borusuna şeker kaçan öğrenci, müdürün Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

15.01.2025 14:18
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan anaokulu öğrencisini, okul müdürü yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Cennetayağı Mahallesi'ndeki Fatma-Sevim Kıyakoğlu Anaokulu öğrencisinin nefes borusuna annesinin okul çıkışında verdiği şeker kaçtı.

Öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden veliler, olaya müdahale ederken okul müdürü Altan Demirel yardıma koştu.

Demirel, Heimlich manevrasıyla 4 yaşındaki çocuğun boğazından şekeri çıkararak nefes almasını sağladı.

Öğrenciye müdahalede bulunan Okul Müdürü Demirel, AA muhabirine, öğrencilerin okuldan ayrıldığı sırada telaşlı velileri fark ettiğini söyledi.

Velilerin yanına geldiğinde bir öğrencinin boğazına şeker kaçtığını söylediklerini aktaran Demirel, şöyle konuştu:

"Anne oldukça zor durumdaydı, çocuğun sırtına vurmaya çalışıyordu. 'Heimlich manevrası' dediğimiz daha önce ilk yardım eğitimlerinde gördüğümüz manevrayla çocuğun boğazındaki oldukça büyük şekeri çıkardım. Benim açımdan da enteresan bir olaydı. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Çocuğu kurtardığımız için çok mutlu olduk."

Öte yandan okulda yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anaokulu Müdürü, Boğulmakta Olan Çocuğu Kurtardı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anaokulu Müdürü, Boğulmakta Olan Çocuğu Kurtardı - Son Dakika

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