Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden ana sınıfı öğrencilerine faaliyetler anlatıldı.
Anamur Kıbrıs İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, öğretmenler ve okul müdürü eşliğinde Orman işletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ormanlar hakkında bilgi alan öğrenciler, faaliyetlerin tanıtıldığı videoyu izledi.
Öğrenciler, müdürlüğün bahçesindeki bitkileri inceledi, fidan dikimi yaptı.
Son Dakika › Güncel › Anaokulu Öğrencileri Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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