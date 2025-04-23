Anaokulu Öğrencisi Minik Başkan Oldu

Muğla'nın Ula İlçesinde anaokulu öğrencisi temsili belediye başkanı oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Ula ilçesinde çelenk sunma programı gerçekleşti.

Çelenk sunma programının ardından Belediye Başkanlığı makamında teslimi devir teslim töreni yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Caner koltuğunu Ula anaokulu öğrencisi Atlas Öksüzce'ye devretti.

Öksüzce, arkadaşları Hüseyin Asaf Arslan, Zeynep Arslan ile çocuklar için yapılmasını istedikleri projeleri paylaştı.

Başkan Mehmet Caner de minik misafirleriyle 23 Nisan'ın anlamı üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirerek onların hayallerini dinledi.

Öksüzce, Başkan Caner'den çocuklar için park ve oyun alanları yapılmasını istedi.

Minik başkan ve arkadaşlarının taleplerinin kendileri için ilham kaynağı olduğunu belirten Başkan Mehmet Caner, küçük misafirlerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.