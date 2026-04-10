Anaokulundan Polislere Sürpriz Kutlama

10.04.2026 22:20
Amasya'da bir anaokulu, Polis Haftası için polislere şüpheli ihbarıyla kutlama düzenledi.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde Polis Haftası kapsamında bir anaokulu, okul çevresinde şüpheli bir şahıs ihbarında bulunup, adrese gelen polislere pastalı kutlama yaptı.

İlçede bulunan bir anaokulunun yönetimi ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz kutlama hazırladı. Anaokulundan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aranarak, okul çevresinde şüpheli bir şahıs olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekip, şüpheli şahıs yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Anaokulu öğrencileri ve yetkilileri, konfetilerle karşıladıkları polislere kestikleri pastayı ikram etti. Hazırlanan pasta ve ikramlar için polisler, öğrenci ve yetkililere teşekkür etti.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:09:22. #.0.4#
