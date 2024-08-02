Anavarza Antik Kenti'nde Abbasi dönemine ait cami kalıntıları bulundu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anavarza Antik Kenti'nde bulunan ve Abbasi dönemine ait olduğu düşünülen cami kalıntılarına ilişkin, "Bu benzersiz bulgu, tarihimizdeki derin izleri gün yüzüne çıkararak Anadolu'nun köklü geçmişine ışık tutması bakımından oldukça önemli." açıklamasında bulundu.

Ersoy, Anadolu'nun ilk camisinin Yenilmez Şehir'de gün ışığına çıktığını belirterek, Anavarza Antik Kenti'nde, halife Harun Reşid tarafından yaptırılan büyük Abbasi camisi olduğu düşünülen mimari kalıntılara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu önemli keşfe imza atan arkeologlara teşekkür eden Ersoy, "Bu benzersiz bulgu, tarihimizdeki derin izleri gün yüzüne çıkararak Anadolu'nun köklü geçmişine ışık tutması bakımından oldukça önemli." açıklamasını yaptı.