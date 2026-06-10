Anavatan Partisi Kongresi İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anavatan Partisi Kongresi İptal Edildi

10.06.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023'teki kongresi iptal edildi, hukuka aykırılık tespit edildi.

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023'te gerçekleştirilen Büyük Genel Merkez Kongresi'nin, parti tüzüğüne ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı delege ve adaylık işlemleri nedeniyle iptaline karar verdi.

Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ tarafından 21 Mayıs 2025'te kongrenin yenilenmesi talebiyle Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, partinin genel başkanlık seçimi ve İstanbul delegelerinin oy kullanma süreçlerinde hukuka aykırılıklar tespit edildiği vurgulandı.

"Yüzde 15 imza şartı" yerine getirilmedi

Mahkemenin gerekçeli kararında, Anavatan Partisi Tüzüğü'nün 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, genel başkanlığa aday olabilmek için büyük kongre delegelerinin yüzde 15'inin noter huzurunda veya divan başkanlığı gözetiminde yazılı önerisinin bulunması gerektiği hatırlatıldı.

Davalı partinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile yapılan resmi yazışmalara rağmen, kongrede 171 oyla genel başkan seçilen İbrahim Çelebi'nin adaylığına ilişkin bu yasal önergenin varlığına dair hiçbir delil ibraz etmediği belirtilen gerekçeli kararda, tüzüğe aykırı şekilde genel başkan adayı belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Kayyum talebi reddedildi

Gerekçeli kararda, Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanlığının 11 Ekim 2023'te yaptığı kongreye ait belgeleri İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Dernekler Masasına teslim etmediği bu nedenle yeni delegelerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tescil edilmediği belirtildi.

Buna rağmen, genel merkez yetkilileri tarafından ilçe seçim kuruluna ve YSK'ya bildirilen listede tescilsiz delegelerin yer aldığı, tescilli listeyle uyuşmayan bu kişilerden 59'unun büyük kongrede oy kullandığı tespit edildiği kaydedilen gerekçede, bu durumun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na açıkça aykırılık teşkil ettiğine hükmedildi.

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, yasal usullere uyulmadan gerçekleştirilen Anavatan Partisi Büyük Genel Merkez Kongresi'nin iptaline karar verdi.

Öte yandan davacı tarafın, 45 gün içerisinde yeni kongrenin yapılması amacıyla partiye kayyum atanması yönündeki talebi ise mahkeme tarafından reddedilirken, kararda istinafa itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Aralık, Anap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anavatan Partisi Kongresi İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
Burası Norveç değil Türkiye’nin doğusu Manzara hayran bıraktı Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 12:09:57. #7.12#
SON DAKİKA: Anavatan Partisi Kongresi İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.