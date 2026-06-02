Anayasa Mahkemesi Boşanma Nafakasını Değerlendiriyor
Anayasa Mahkemesi Boşanma Nafakasını Değerlendiriyor

02.06.2026 09:41
Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka maddesinin iptalini 4 Haziran'da ele alacak.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, boşanmada "süresiz nafaka" verilmesini düzenleyen Türk Medeni Kanun'un ilgili maddesinin iptal istemini, 4 Haziran'daki gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davasında uygulama konusu olan Türk Medeni Kanunu'nun süresiz nafaka verilmesini düzenleyen maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

İtiraz başvurusunda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun "Yoksulluk Nafakası" başlığını taşıyan 175. maddesinin, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir" şeklindeki birinci fıkrasındaki "...süresiz olarak..." ibaresinin iptali istendi.

Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin bu itirazını, 4 Haziran Perşembe günü yapacağı Genel Kurul toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.

YÜKSEK MAHKEME 2012'DE REDDETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi önüne, aynı başvuru, Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi'nin itiraz başvurusu ile Anayasa'nın 2, 10. ve 40. maddelerine aykırılığı iddiasıyla gelmiş ancak, Yüksek Mahkeme, "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptal istemini 2012 yılında reddetmişti. Gerekçede, "İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesi düzenlenmiş olup bu yükümlülüğün sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur" vurgusu yapılmıştı.

10 YIL GEÇMEDİKÇE AYNI KANUN HÜKMÜNÜN ANAYAYASA AYKIRILIK İDDİASIYLA BAŞVURU YAPILAMIYOR

Aynı kuralda yer alan "süresiz olarak" ibaresi 2015'te bir kez daha Anayasa Mahkemesi önüne farklı bir Mahkeme tarafından, Ankara 5. Aile Mahkemesi'nce getirilmiş, Anayasa'nın 152. maddesi son ve 6216 sayılı yasanın 41. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "Mahkemece işin esasına girerek verilmiş bir kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla başvuru yapılamaz" hükmü gereği reddedilmişti.

Anayasa Mahkemesi Boşanma Nafakasını Değerlendiriyor
