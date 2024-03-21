Anayasa Mahkemesi'nin Yeni Başkanı Kadir Özkaya Oldu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni başkanı Kadir Özkaya oldu. Özkaya, 15 üyenin 9'unun oyunu aldı. Özkaya'nın 4 yıllık başkanlık süresi 2 yıl 8 ay sonra sona erecek.
AYM Genel Kurulu, Zühtü Arslan'ın üyelikteki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle yeni başkanını seçmek üzere toplandı.
Seçimlerde, Kadir Özkaya 15 üyeden 9'unun, diğer üye Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 üyenin oyunu aldı.
ÖZKAYA 2 YIL 8 AY GÖREV YAPACAK
Özkaya, 22 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine başladığı için üyelikteki 12 yıllık görev süresi 22 Aralık 2026'da sona erecek. Dolayısıyla Özkaya'nın, 4 yıllık başkanlık süresi 2 yıl 8 ay sonra sona erecek.
Özkaya, görevine 20 Nisan'da başlayacak. Zühtü Arslan'ın görevini 19 Nisan'da yapılacak törenle yeni başkana devredeceği öğrenildi.
KADİR ÖZKAYA KİMDİR?
1963 yılında Tarsus'ta doğan Özkaya, Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirdikten sonra, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunan Özkaya, 1991 tarihinde başladığı idari yargı hakimlik stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atandı.
Bu görevi 2004 yılına kadar sürdüren Özkaya, bir süre Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevinde de bulundu. Bu görevi yürütürken 2011'de, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Danıştay üyeliğine; 2014'te ise Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 22 Aralık 2014 tarihinde bu görevine başladı.
Özkaya, 2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirdi. Özkaya'nın Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunuyor.
AYM Genel Kurulunca 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen Özkaya, halen bu görevini sürdürüyor.
Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babası.
ZÜHTÜ ARSLAN DÖNEMİ SONA ERECEK
Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015'te AYM Başkanlığı'na seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu. Arslan'ın Yüksek Mahkeme'deki üyelik görevi 20 Nisan 2024'te dolacak.
Son Dakika › Güncel › Anayasa Mahkemesi'nin Yeni Başkanı Kadir Özkaya Oldu - Son Dakika
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.
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