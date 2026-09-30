Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasında 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasında 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti

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Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasında \'süresiz olarak\' ibaresini iptal etti
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Anayasa Mahkemesi, yoksulluk nafakasına ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini oyçokluğuyla iptal etti. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175'inci maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesinin yoksulluk nafakasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Antalya 12. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptali istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

AYM, söz konusu ibarenin Anayasa'nın 2, 5 ve 17'nci maddelerine aykırı olduğuna hükmederek iptaline oyçokluğuyla karar verdi.

Kararın gerekçesinde, mevcut düzenlemenin yoksulluk nafakasının süresi konusunda hakime takdir yetkisi tanımadığı, nafakanın somut olayın özellikleri veya haklı sebepler dikkate alınarak belirli bir süreyle sınırlandırılmasına imkan vermediği belirtildi.

Mahkeme, boşanma sonrasında eşlerden birinin geçimini sağlayamayacak duruma düşmesini önlemek amacıyla nafaka öngörülmesinin meşru olduğunu belirtmekle birlikte, yükümlülüğün herhangi bir ölçüt belirlenmeden kategorik biçimde süresiz öngörülmesinin nafaka borçlusu açısından ağır bir külfete dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

AYM, bazı durumlarda nafakanın belirli süreyle sınırlandırılabilmesine, bazı özel koşullarda ise yaşam boyu devam edebilmesine imkan tanıyacak ölçütlerin kanunda açık ve öngörülebilir biçimde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Mahkeme, iptal nedeniyle oluşacak hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edecek nitelikte olduğunu değerlendirerek kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA
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