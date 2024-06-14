ANC, Filistin'e olan desteğini koalisyon döneminde de sürdürecek - Son Dakika
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ANC, Filistin'e olan desteğini koalisyon döneminde de sürdürecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybeden ANC'nin Genel Sekreteri Fikile Mbalula, partisinin Filistin'e olan desteğinin koalisyon döneminde de devam edeceğini açıkladı. Mbalula, Filistin halkının özgürlüğü ve kendi kaderini tayin hakkı için mücadele ettiklerini belirtirken, yeni koalisyon ortağının İsrail'e yakınlığına dikkat çekti.

14.06.2024 18:55
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta yapılan seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybeden ve ikinci parti konumundaki İsrail yanlısı Demokratik İttifak (DA) ile koalisyona giden Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) Genel Sekreteri Fikile Mbalula, partisinin Filistin'e olan desteğinin koalisyon döneminde de devam edeceğini söyledi.

Mbalula, yasama başkenti Cape Town'daki Ulusal Meclisin 7. dönem açılış oturumuna verilen ara sırasında basına açıklama yaptı.

Koalisyon döneminde de Filistin ile dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirten Mbalula, "Bu, uzun zaman önce Nelson Mandela ile Oliver Tambo ile Albert Lutuli ile başladı. Biz buyuz. Diğerleri özgür olmadığı sürece, biz de özgür değiliz." diye konuştu.

Filistin halkının özgürlüğü ve kendi kaderini tayin hakkı için mücadele ettiklerini dile getiren Mbalula, "Batı Sahra halkı, Filistin halkı ve Küba halkına uygulanan ambargo, her daim ANC gündeminin bir parçası oldu ve olmaya devam edecek." dedi.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasında başrolü oynayan ANC'nin yeni koalisyon ortağı, çoğunlukla beyaz azınlık tarafından destekleniyor ve İsrail'e yakınlığıyla öne çıkıyor. Bu durum, ülkenin Filistin yaklaşımının geleceğine ilişkin soru işaretlerine neden oluyor.

Kaynak: AA

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