Andican 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Özbekistan'ın doğusundaki Andican şehrinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından kentin 2026 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesiyle ilgili kutlama etkinliği düzenlendi.

Özbekistan Kültür Bakanlığı ile Andican Valiliğinin ev sahipliğinde, TÜRKSOY tarafından organize edilen etkinliğe Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Andican Valisi Şuhratbek Abdurahmanov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında Kültür Bakanı Nazarbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımcılara gönderdiği mesajı okudu.

Mirziyoyev mesajında, Büyük İpek Yolu'nun kavşağında yerleşen Andican'ın "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesini Özbekistan'ın zengin tarihi, kültürel ve manevi mirasının yanı sıra Türk kültürünün gelişimine sunduğu katkının uluslararası alanda bir kez daha takdir edilmesi olarak gördüklerini belirtti.

Ülkesinin doğudaki kapısı olan Andican'ın tarih boyunca kültür, sanat, edebiyat ve zanaatkarlığın önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, Babür Şah ve Abdülhamid Çolpan gibi önemli şahsiyetlerin bu topraklarda yetiştiğini hatırlattı.

Mirziyoyev, TÜRKSOY ile farklı alanlarda çok sıkı ilişkilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, bu çerçevede işbirliğinde Türk dünyasının en seçkin eserleri içeren 100 ciltlik Türk Edebiyatı Seçmeleri'ni yayımladıklarını, ayrıca farklı toplantı, konferans ve etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Raev de konuşmasında, son yıllarda Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Mirziyoyev öncülüğünde gerçekleştirilen reformların Türk dünyasında ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Özbekistan'ın kültür, sanat ve edebiyat alanlarında kaydettiği ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirten Raev, "Yeni Özbekistan'ın uluslararası alandaki itibarı giderek yükseliyor. Kültür ve sanat alanına verilen önem, yaratıcı insanlar için yeni fırsatlar oluşturuyor." dedi.

Raev, Andican'ın Türk dünyasına çok sayıda bilim insanı, şair ve sanatçı kazandırdığını belirterek, kentin Türk dünyasının ortak kültürel mirasını temsil eden önemli merkezlerden biri olduğunu kaydetti.

Etkinlik kapsamında Türk devletlerinden gelen sanat toplulukları tarafından konserler, halk oyunları ve kültürel gösteriler sahnelendi.

"Andican, her şeyi ile bunu hak ediyor"

Etkinliğin ardından basına açıklamalarda bulunan Çam, 2026 yılı için Andican'ın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini anımsatarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllardır bu çalışmalara en büyük destek veren ülkelerden biri olarak katkı sağladığını belirtti.

Çam, Andican'ın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden dolayı Özbekistan'ı ve Özbek halkını kutlayarak, Andican'ın, her şeyi ile bunu hak ettiğini aktardı.

Andican'ın büyük bir geçmişi ve medeniyeti olan, müziği, kültürü, sanatı ve felsefesi ile her alanda dünyaya ışık saçmış önemli bir merkez olduğunu dile getiren Çam, "Türkiye olarak da biz bu birikimimizin, geçmişimizin, mirasımızın bütün dünyaya yayılması noktasında katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.

Türk Dünyası Kültür Başkenti

TÜRKSOY tarafından her yıl Türk dünyasından bir şehir "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan ediliyor, söz konusu şehir yıl boyunca kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

2012 yılında Kazakistan'ın Astana şehriyle başlayan uygulama kapsamında sırasıyla Eskişehir, Kazan, Merv, Şeki, Türkistan, Kastamonu, Oş, Hiva, Bursa, Şuşa, Anev ve Aktau bu ünvanı taşıdı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanı geçen sene Kazakistan'ın Aktau şehrinden 2026 yılı için Özbekistan'ın Andican şehrine devredilmişti.???????