Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin iki şehrinden İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatacak.
Alınan bilgiye göre, AnimaWings 3 Ekim'den itibaren Romanya'nın Krayova (Craiova) ve Tamışvar (Timisoara) kentlerinden İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlere başlayacak.
Uçuşlar, her iki rotada da haftalık 2 frekans olarak gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Güncel › AnimaWings, Romanya'dan İstanbul'a Uçuş Başlatıyor - Son Dakika
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