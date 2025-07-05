Anıtkabir'de Dolandırılma Şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anıtkabir'de Dolandırılma Şoku

Anıtkabir\'de Dolandırılma Şoku
05.07.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'dan Anıtkabir'i ziyaret eden aile, sahte tamirciye 4,500 TL dolandırıldı. Suç duyurusu yapıldı.

MANİSA'dan eşi ve çocukları ile gelip, Anıtkabir'i ziyaret eden Yakup Aybar, park halindeki otomobilini önce parça sökerek bozup, sonra da tamir eden kişi tarafından 4 bin 500 TL dolandırıldı. Aybar, şüphelinin otomobilden parça sökerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yakup Aybar, eşi Lütfiye Aybar ve çocukları ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Manisa'dan Anıtkabir'i ziyaret için Ankara'ya geldi. Aybar, otomobilini Anıttepe Turgutreis Caddesi'ne park etti. Aybar ailesi, Anıtkabir ziyareti sonrası döndüklerinde araç çalışmadı. Bu sırada yanlarına gelip kendisini oto tamircisi olarak tanıtan bir kişi aracı tamir edebileceğini söyledi. Yakup Aybar, aracı çalıştırıp, sanayiye götüren ve sözde arızayı tamir eden kişiye 4 bin 500 lira verdi. Durumdan şüphelenen Aybar, Ankara'dan ayrılmadan önce aracı park ettiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yakındaki bir derneğe ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, tamirci olarak tanıtan kişinin otomobilinin yanına yaklaşıp, çamurluk kısmına eğilerek bir parça söktüğünü fark etti. Aybar, söz konusu görüntü ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aybar, dilekçesinde, "Atamızı ziyaret için geldiğimizde böyle bir şeyle karşılaşmak bizi olumsuz etkiledi. Bizi tuzağa düşürerek dolandıran kişi ya da kişilerden davacıyız" dedi.

'KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTIK'

Lütfiye Aybar, Anıtkabir ziyaretinde böyle bir olay yaşamaları nedeniyle büyük şok yaşadıklarını söyleyerek, "Şahıs bize tamirci olarak kendisini tanıttı. Araçta 'hava rölanti sensörü arızası' olduğunu söyleyerek, bizi sanayiye götürdü. Daha sonra bu adam sanayide yanına başka bir arkadaşını çağırıp eşimi de yanına alarak bir yedek parçacıya gittiler. Yanımıza geldiklerinde aldığı parçayı araca taktı ve çalıştırdı. Bizden 3 bin 500 lira parça, 1000 lira da işçilik parası olmak üzere toplamda 4 bin 500 lira talep etti. Kartla ödeme kabul etmediler. Eşimle birlikte bankamatiğe gittik. Bankamatikten şahsa 4 bin 500 lira nakit verdik. Şüphelenip park yerine gittik. Kamera görüntülerine ulaştık. Aracımızı tamir eden kişi 06 FDE 114 plakalı araçtan inip, etrafı gözetledikten sonra sağ çamurluğun altına eğilip bir kablo söküyor ya da çekiyor. Orada dolandırıldığımızı anladık" dedi.

'TUZAKLARINA DÜŞÜRÜYORLAR'

Lütfiye Aybar, başkalarının da bu şekilde dolandırılmış olabileceğini söyleyerek, "Bu işin ehli olmuşlar. Anıtkabir'i ziyarete gelip, plakası yabancı olan arabaların sürücülerini tuzaklarına düşürüyorlar. Sakın aldanmayın. Arabanızın aslında hiçbir sorunu yok. Manisa'ya döndükten sonra savcılıkta şikayet dilekçemizi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladık. Anıtkabir'in dibinde böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. İnsanlar oraya Atamızı ziyarete geliyor ve böyle bir durumla karşılaşıp tatilleri zehir oluyor. Suçların en yakın zamanda cezalarını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Anıtkabir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Manisa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anıtkabir'de Dolandırılma Şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İneği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi, vicdanları sızlatan görüntü İneği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi, vicdanları sızlatan görüntü
Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Kene nasıl tespit edilir Profesörden açık renkli örtü tüyosu Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu
Kırkpınar’a günler kala acı olay 25 yaşında hayatını kaybetti Kırkpınar'a günler kala acı olay! 25 yaşında hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı’ya transfer yasağı Hull City bu karar sonrası harekete geçti Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
Altın alırken hapse girebilirsiniz Tebligatlar gelmeye başladı Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
Fenerbahçe’ye kötü haber Jonathan David’i resmen açıkladılar Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm Tanesi 65 lira Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira

10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
07:57
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
14:52
Pes dedirten duyarsızlık İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
Pes dedirten duyarsızlık! İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
14:49
Diogo Jota ve kardeşinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi belli oldu
Diogo Jota ve kardeşinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi belli oldu
14:46
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
14:36
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
14:23
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
14:22
Yasak aşk, kürtaj, tehdit Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
14:16
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
14:14
Sözün bittiği yer Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler
Sözün bittiği yer! Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler
14:13
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
14:12
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm Tanesi 65 lira
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira
14:04
Fenerbahçe’ye kötü haber Jonathan David’i resmen açıkladılar
Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 12:52:06. #7.11#
SON DAKİKA: Anıtkabir'de Dolandırılma Şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.